“Geen tijd te verliezen”: onze Club-watcher ziet hoe Scott Parker snel de juiste snaren moet zien te raken

Club Brugge Onze Club-wat­cher ziet hoe Verhaeghe en Mannaert voor de moeilijk­ste weg kozen: “Nu moeten de spelers laten zien dat ze effectief achter Hoefkens staan”

Na een intensieve gesprekken- en consultatieronde behoudt Club Brugge het vertrouwen in Carl Hoefkens. Niet geheel verrassend, zo vindt onze Club Brugge-watcher Frank Dekeyser. “Het duo Verhaeghe-Mannaert gaat zelden over één nacht ijs”, stelt hij. Alleen is Hoefkens aan boord houden volgens hem wél de moeilijkste weg. Een analyse.

22 december