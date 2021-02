Geen nieuwe besmettingen bij Club Brugge, match tegen OH Leuven kan doorgaan

Meteen weet blauw-zwart dat er naast Lang, Vanaken, Rits, Denswil en Mitrovic niet nóg meer spelers de thuismatch van maandag tegen OH Leuven moeten missen en dat er dus geen uitstel van de partij kan worden aangevraagd. De schrik zat er goed in bij de Bruggelingen - sinds maandag had elke test extra slachtoffers met zich meegebracht, zo ook in de omkadering. Eerst Mitrovic en Denswil, vervolgens Vanaken en Clement, nadien nog Lang en uiteindelijk ook Rits in Oekraïne. Zoals het er nu naar uitziet, zal geen van hen de terugwedstrijd tegen Kiev halen. Club moet duimen dat het voor de topmatchen tegen AA Gent (28/2) en Standard (4/3, beker) zoveel mogelijk besmette spelers heeft gerecupereerd.