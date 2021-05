“Geen enkele antisemitische ondertoon”: Club Brugge reageert na omstreden gezangen Noa Lang - Pro League zal club en speler aanspreken

“Liever dood dan Sporting-jood” verwijst naar supporters van Anderlecht, die door de rivaal ook wel spottend ‘joden’ worden genoemd. Lang komt uit Nederland, waar jodengezangen een vaker voorkomend probleem zijn dan in België. Ook fans van Ajax, de ex-ploeg van Lang, hebben ‘joden’ als omstreden bijnaam. Club Brugge laat in een statement weten niet veel graten te zien in het voorval, omdat het om een geuzennaam gaat en Lang niet de bedoeling had iemand te kwetsen. “Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel mee zong met onze supporters, is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wou op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel.”