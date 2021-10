“Ga niet wéér op die bal staan, Noa”: wordt het de kandidaat-Gouden Schoen, of de provocerende artiest op de Bosuil?

HLN Sportcast Marc Degryse looft Philippe Clement in HLN Sportcast: “Hij durft beslissin­gen te nemen en heeft geen schrik voor zijn positie”

17 september Philippe Clement zette Ruud Vormer op de bank en bracht Mats Rits aan de aftrap tegen PSG. “Dit had ik in geen 1.000 jaar gedaan”, klonk het vooraf bij Jan Mulder. Maar na afloop kreeg de Club-coach wél gelijk. “Verrassend dat ‘brave Philippe’ zo’n zware beslissing durfde te nemen”, aldus Marc Degryse in onze nieuwste HLN Sportcast.