Financiële experts over verkoopplan Club Brugge: “Verhaeghe wil zijn belang te gelde maken”

De verkoopplannen van Club roepen economisch vragen op. Financieel expert Paul D’Hoore is verrast over de timing. Sporteconoom Thomas Peeters vindt wel dat “het niet eenvoudig is om van Club nu nog een grotere club te maken.”

“Je kan moeilijk zeggen dat Club een goed seizoen achter de rug heeft”, zo reageert D’Hoore op het nieuws dat Club te koop staat. “Je moet een voetbalclub naar de beurs brengen of verkopen als die op zijn toppunt is.” Maar volgens D’Hoore kan het huidige financieel klimaat voor Bart Verhaeghe en co. meespelen: “Kopers lenen voor een overname. Verhaeghe vermoedt misschien dat de hoge rentes de komende jaren nog toenemen en dat het nú het moment is. Er is een kooplust voor voetbalclubs bezig. Club gaf de opdracht aan een partij die de verkoop van Man. United regelt. Zij gaan teleurgestelde kandidaten overhouden die mogelijk in Club geïnteresseerd raken. En het draait om geld. Verhaeghe is een zakenman. Hij wil zijn voetbalbelang nu te gelde maken.”

Volgens sporteconoom Thomas Peeters borrelen de verkoopplannen wellicht al langer: “Club heeft de mislukte beursgang meegemaakt. Mogelijk dachten ze dan al na over een exitstrategie. En het uitblijven van het nieuwe stadion sluimert al lange tijd.”

Peeters denkt ook dat Club financieel nu tegen zijn plafond aanschuurt: “In de huidige Belgische competitie en het Europees voetbal met de Champions League als hoogste orgaan lijkt het me niet zo eenvoudig voor Club Brugge om financieel een nog veel grotere club te maken. In België won Club de laatste jaren veel prijzen, en in de CL deed Club mee voor wat het waard is. Dit seizoen is die vierde plek minder, maar alleen al dat ze het als een soort rampjaar aanzien, zegt veel over de dominantie van Club.”

Wat Club Brugge waard is op de markt, valt moeilijk in te schatten. Peeters: “Twee jaar geleden was wel 23% verkocht van de aandelen voor 30 miljoen euro. Met dat als richtprijs kan de verkoop met beslissingsmacht naar 200 miljoen euro evolueren, maar dat kan ook 50 miljoen euro meer of minder zijn.”

