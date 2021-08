Feyenoord afgewezen, geschitterd op grote jeugdtoernooien en een échte doorzetter: het verhaal achter Kamal Sowah, nakende Club-recordtransfer

Club BruggeVan het Ghanese Right to Dream - what’s in a name - naar de Champions League in 3,5 jaar tijd. Maak kennis met loopwonder Kamal Sowah (21), straks behoudens ongelukken recordtransfer en ontbrekende schakel bij Club Brugge.