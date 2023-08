Extreme makeover, Club Brugge edition: blauw-zwart één jaar na blamage terug naar Eupen met slechts drie ‘overlevers’

Onze analist praat met Gouden Schoen Simon Mignolet over heden, verleden en toekomst: “De club nieuwe eigenaars? Ik ga ze niet kopen, hoor”

“Jij denkt als een echte boekhouder.” Marc Degryse legt Club Brugge-doelman Simon Mignolet (35) op de rooster. Over verleden, heden en de toekomst. “Het is ongelofelijk wat Bart en Vincent hier hebben neergezet. Ik zou graag vijftien jaar terug in de tijd gaan en meteen mee in het project stappen.”