Ex-ploegmaats met plagende reacties op overgang Zinckernagel, Standard steekt draak met derde, rode shirt Club Brugge

Club Brugge heeft zijn derde tenue voorgesteld. Enigzins opvallend, want de rode kleuren zijn we eerder gewoon bij grote concurrenten als Antwerp en Standard. Die laatste club kwam bij het zien van de shirts met een best opvallende reactie op Instagram. Na de overgang van Philip Zinckernagel naar Club deden enkele Standard-spelers er nog een schepje bovenop.

“Trots en blij te mogen aankondigen dat ik bij Club Brugge een ploeg met veel prestige en geschiedenis vervoeg. Ik kan niet wachten om de stad te ontdekken en de fans in het stadion. No sweat, no glory.”

Met die woorden kondigde Philip Zinckernagel op zijn Instagram-account zijn overgang naar Club Brugge bekend. De aanvaller speelde vorig seizoen nog op huurbasis bij Standard. Een fanaccount van die laatste club speelde gretig in op enkele plaagstoten van ex-collega’s van Zinckernagel bij de Rouches.

Onder meer Noah Ohio en Aron Donnum reageerden met een paar veelbetekenende emojis. Koren op de molen van de fans. “Merci, kapitein Donnum”, klonk het. “Het is Standard of niets.”

Ook animo rond rode shirts

De tweets zijn een verderzetting van een eerder episode waarin het officiële account van Standard de shirtkeuze van Club Brugge op de korrel nam. Blauw-zwart speelde komend seizoen bij momenten in een rood derde shirt spelen. Het tenue heeft ook zwarte accenten.

“We are fearless”, schreef Club boven een filmpje op social media. Rood is een kleur die voetbalfans in België vooral associëren met concurrenten als Antwerp en Standard. De Luikse club voelde zich, nadat Ronny Deila en Philip Zinckernagel de overstap maakten naar Club, geroepen om - zij het met een kwinkslag - een reactie te posten op Instagram.

“Onze coach, één van onze smaakmakers, onze kleur… What’s next?”, schrijft Standard met een lachende emoji. Een comment die uiteraard reactie uitlokt bij heel wat Club-fans.

Voor Club Brugge is het rood uiteraard geen verwijzing naar Standard of Antwerp, maar staat het voor passie. Rood zit ook in de vlag van de stad Brugge verwerkt en enkele seizoenen geleden speelde Club al eens in een rood uitshirt.

“We willen de beste zijn en daarom gaan we voor elkaar door het vuur. Met passie. Vol vertrouwen. Dat is onze manier van leven”, klinkt het op de website van de club. “Uit de passie voor wat we doen gaan we tot het uiterste. Met een onophoudelijke drang tot verbetering. No sweat, No glory.

