Even schrikken bij Club: Balanta afgevoerd na pijnlijke val

Opschudding in het Belfius Basecamp vanmiddag. Eder Balanta kwam tijdens de ochtendtraining pijnlijk ten val, waarbij hij zich flink bezeerde aan de nek. Club nam het zekere voor het onzekere en liet de Colombiaan afvoeren naar het nabijgelegen AZ Zeno in Knokke-Heist ter controle. Daar bleek dat een zenuw in de nek van Balanta gekneld zat. Na een controle kon de middenvelder opnieuw beschikken. Morgen al keert hij terug in het oefencentrum van blauw-zwart.