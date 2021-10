Ervaringsdeskundigen Been en Deschacht geven Club goede raad na City-bolwassing: “De komende dagen gewoon plezier maken”

Mario Been heeft geen minuut gemist van het duel tussen Club Brugge en Manchester City, vertelt hij aan de lijn. “Ik heb het helemaal gezien. Als Nederlander kijk ik ook met een speciaal belang naar Noa Lang. Maar niemand van Club haalde nu zijn normale niveau, en dat heeft te maken met de tegenstander. Hoeveel balbezit had City? Het leek soms op een rondo-training. Als je zoals Brugge constant achter de bal moet lopen, word je daar natuurlijk niet vrolijk van.”

Toch moet Club volgens Been makkelijker de knop kunnen omdraaien na een vernederende 1-5-uitslag tegen City. Hij maakte in 2011 zelf een gelijke ervaring in de Champions League mee als Genk-coach. Chelsea bleek in Stamford Bridge met 5-0 een klasse beter, een maand later slikte Genk wel een erg pijnlijke 7-0 in Valencia. “Dat is lang geleden, maar thuis speelden we in die CL ook drie keer gelijk. Zo moet Club Brugge het zien: als je gelijkspeelt tegen PSG is dat geweldig. Dat punt moet je koesteren. Maar aan die 1-5 tegen City hoef je niet zwaar te tillen. Het kwaliteitsverschil met de absolute Europese topploegen, met een veel groter budget in de CL, moet je kunnen inschatten. Wie dat niet inziet, heeft een probleem. Om die te kloppen moet je zelf een heel goede dag hebben en de opponent een uitzonderlijk slechte dag.”

Volledig scherm Jack Grealish maakt deel uit van het sterrenensemble van City. © Photo News

Been trekt de vergelijking door naar de Belgische competitie. “Sommige clubs kijken in België op dezelfde manier naar Club Brugge. Op elk niveau heb je die kloof, in de CL is dat met Manchester City ook zo. Als Club thuis zou verliezen tegen een kleinere club in de CL zou het zwaarder wegen. En pas als ze thuis met 1-5 zouden verliezen van Cercle Brugge, moeten ze er echt over nadenken.”

Club had zich op voorhand wel heel ambitieus uitgelaten over hun doel in de CL. Blauw-zwart wou zich niet zomaar bij de suprematie van de andere clubs neerleggen. Dan is de 1-5 tegen City wel een harde realitycheck. “Ik vind het mooi dat Club zegt dat ze zich willen meten met de absolute top van Europa”, zegt Been. “Maar tegen City kwam Club niet of nauwelijks in het stuk voor. Dat heeft te maken met de klasse van en hoe uitgebalanceerd City is. In deze poule van Club zou ik van tevoren geen pretentie hebben om door te willen gaan. Maar als club en coach moet je je uitspreken, zeker?”

Zondag speelt Club een belangrijke topper op Antwerp. Been denkt niet dat Club mentaal anders voor de dag zal komen door de voorbije klap. Of kan een psycholoog helpen? Dat hoeft voor Been nu helemaal niet. “Neen, je kan gewoon constateren dat City een maatje te groot was. Klaar, zo simpel is het.” Zijn raad: “Leg City gewoon naast je neer. Maak gewoon plezier de komende dagen. Zorg dat de hoofden fris zijn en dat het fysiek in orde is, zodat je er zondag tegen Antwerp weer staat. Club moet doorgaan waarmee ze bezig zijn en dat is proberen om het Belgische kampioenschap te winnen. Dat kan je als een aparte wereld zien die losstaat van de wereld van de Champions League.”

Volledig scherm Mario Been als coach van Racing Genk. © BELGA

Deschacht: “Hierover hoef je niet gefrustreerd te zijn”

Ook Olivier Deschacht weet wat het is om te incasseren op het kampioenenbal. Anderlecht kreeg in de CL meermaals slaag van PSG. Deschacht verloor in 2017 met 0-4 toen Anderlecht niet eens slecht speelde, bij de Ibrahimovic-show in 2013 (0-5) stond hij niet op het veld. Maar net als Club tegen City valt zoiets volgens Deschacht beter te relativeren.

In plaats van het als een ‘affront’ te ervaren, zou Deschacht het vanuit Club-oogpunt zo zien: “Ik zou ervan genieten, als een mooie herinnering. Want je hebt tegen misschien de beste ploeg van de wereld gespeeld. Dit is iets om na te vertellen. Al die gasten hebben gewoon meer aangeboren talent en klasse. Daarom zijn ze zoveel waard, verdienen ze zoveel en spelen ze bij City. Vergelijk het met de koers: Wout van Aert wint ook meer dan Iljo Keisse omdat hij meer talent en een grotere motor heeft. Bij al die Cityspelers gaat het sneller.” Deschacht verwijst naar hun eerste goal tegen Club als voorbeeld: “Zoiets zie ik niet in België: die pass, loopactie, balaanname, rust voor doel en dan de bal door de benen van Mignolet spelen... City heeft het niveau dat elke speler wil bereiken, maar dat de meeste spelers nooit zullen bereiken. Maar daar hoef je niet gefrusteerd over of jaloers op te zijn.”

De pandoering hoeft volgens Deschacht dus niet in de hoofden blijven hangen voor de topper op Antwerp: “Je staat even met de voeten op de grond, maar de match tegen City moeten ze nu rap vergeten. Ik zou die match niet tot het oneindige analyseren. Geef drie plezante trainingen om het vertrouwen op te krikken en te focussen op Antwerp, om daar dan te vlammen. De CL-campagne is ook nog niet verloren. Tweede eindigen in die groep vind ik onrealistisch, maar derde kan wel als je goed presteert tegen Leipzig. En als je dan zo overwintert, is de campagne geslaagd.”

Volledig scherm Deschacht zit Neymar op de hielen in 2017. © Photo News

Lees ook:

Volledig scherm Mario Been als coach voor de dug-out van het stadion van Valencia, waar Genk in de Champions League-groepsfase een bittere 7-0-pil slikte. © Photo News