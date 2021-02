Ervaringsdeskundige Arnar Vidarsson heeft raad voor De Mil: “Ga niet als een ‘bange schijter’ voor de groep staan”

Club BruggeTips and tricks van ervaringsdeskundige Arnar Vidarsson - in oktober plotsklaps bondscoach van IJsland tegen België - voor het trainersduo van één week bij Club Brugge. “Straal uit: ‘Ik weet wat ik doe, vertrouw op mij.’”

13 oktober jongstleden. Een dag die Arnar Vidarsson niet snel zal vergeten.

De toenmalige beloftencoach en technisch directeur van IJsland zette zijn telefoon op na een wedstrijd in Luxemburg. Hij zag een stortvloed van berichten en gemiste oproepen. Toenmalig bondscoach Erik Hamrén moest met zijn hele technische staf in quarantaine. Een dag later stond in Reykjavik de interland tegen België op het programma.

Smaakt naar meer

Vidarsson werd naar Lokeren gereden, pakte op 14 oktober het vliegtuig in Londen en zat ‘s avonds op de bank tegen de Rode Duivels. “Het was een leuke ervaring”, lacht de huidige fulltime bondscoach van IJsland. “Iets wat ze je nooit meer kunnen afpakken. En het smaakte naar meer. Je staat op zo’n moment op het hoogste podium, je hebt enkel voordelen. Rik (De Mil, red.) en Tim (Smolders, red.) kunnen er - denk ik toch - ontspannen naar toeleven. Philippe Clement en zijn technische staf zullen in principe alles voorbereid hebben. Het enige wat ze moeten doen, zijn een paar tactische besprekingen. Maar ook die zijn wellicht klaar. Wat ik wel zou doen, is een paar wedstrijden van Dinamo Kiev bekijken. Om toch een goed idee te hebben van de tegenstander.”

Quote Je moet uitstralen: ‘Ik weet wat ik doe, vertrouw op mij.’ En dan komt alles wel goed Arnar Vidarsson

Bellen tijdens rust?

Clement liet al weten dat hij tijdens de wedstrijd géén contact zou hebben met het trainersduo in Oekraïne. “Vaak is het al te laat als er iets wordt doorgebeld”, aldus Vidarsson. “Mocht het echt nodig zijn, kunnen ze doorbellen wat er aan de rust moet besproken worden. Maar het vertrouwen dat Clement toont, is mooi. Ik vind het trouwens belangrijk dat de trainers aan de zijlijn aan hetzelfde zeel trekken én er dezelfde filosofie op nahouden als de hoofdcoach. Het moet klikken, hé.”

Evident is het natuurlijk niet voor De Mil en Smolders. Zij moeten spelers begeesteren die alles winnen wat er te winnen valt de laatste weken - met Clement als coach. “Ga niet als een ‘bange schijter’ voor de groep staan, maar geloof in jezelf”, besluit Vidarsson. “Je moet uitstralen: ‘Ik weet wat ik doe, vertrouw op mij.’ En dan komt alles wel goed.”

