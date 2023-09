Enkel Sowah kan nog weg: Club zal zich twee dagen voor deadline zomermercato niet meer roeren

Het beloven twee rustige laatste dagen van de mercato te worden bij Club. Inkomende transfers hoeft u niet meer te verwachten. Het enige wat nog kán gebeuren, is een vertrek van Kamal Sowah en/of van Denis Odoi. Die eerste staat nog steeds op de radar van Standard - waar hij kan herenigd worden met z’n ex-coach, Carl Hoefkens - én van OHL - waar hij zich destijds in de kijker van Club voetbalde. Twee ploegen in crisis, die de nodige versterking goed kunnen gebruiken.

Jorne Spileers is in principe een certitude. Wie naast hem zal staan, is een andere vraag. Want er is niet alleen Boyata en Mechele, maar ook Bjorn Meijer - de revelatie van vorig seizoen - die daar kan spelen. Gezien de ontwikkeling en de stappen die De Cuyper aan het zetten is, zou het niet onlogisch zijn dat Deila op zoek gaat naar een creatieve oplossing.