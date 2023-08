En plots heeft Deila een (luxe)probleem: wordt Hans Vanaken voor het eerst in tijden sportief gepasseerd?

Antwerp neemt het in laatste voorronde Champions League op tegen AEK Athene

Antwerp, Union, Racing Genk, AA Gent en Club Brugge staan op één horde van Europees voetbal. De ene in de Champions League, de andere in de Europa League of Conference League. Wie treffen onze Belgische clubs in de play-offronde? En wanneer worden die wedstrijden gespeeld?