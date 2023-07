Eindelijk eens met het hoofd bij Club: hoe Buchanan en Skov Olsen blauw-zwart deze zomer in een greep houden

Noa Lang plots niet weigerach­tig tegenover terugkeer naar Nederland: “Blijkbaar verkopen ze niet goed in België”

Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2025, maar Noa Lang (23) houdt alle opties open. Dat zegt hij in een podcast bij ‘Ziggo Sport’. “Ik laat alles op me afkomen, bro. Zelfs een terugkeer naar Nederland is een optie. Ik ben pas vader geworden, ik kijk nu anders naar transfers.”