Eindelijk een oplossing op linksachter in de maak? Club Brugge deed eerste miljoenenbod op Bjorn Meijer

Ook bij FC Groningen is Meijer kind aan huis. “FC Groningen-DNA”, noemt technisch directeur Mark-Jan Fledderus het. Hij speelt er al sinds z’n elfde. Terwijl in de Eredivisie de teller ‘maar’ op 18 wedstrijden staat, lijkt Club Brugge toch al genoeg te weten. Ze zijn niet alleen. Ook enkele Nederlandse topclubs zijn gecharmeerd door de linksachter.

Groot en sterk

Meijer is een slimme jongen. Als z’n voetbalcarrière op niets zou uitdraaien, kan hij nog teruggrijpen naar een studie geneeskunde. Op dit moment kruipt hij nog dagelijks achter de boeken voor z’n voorbereidende studie daarvoor, natuurkunde. Eens hij die boeken inruilt voor een bal, moet Meijer het vooral van z’n fysieke presence (1m90 groot) en slimme aanvallende looplijnen hebben. Een kilometervreter, altijd dat truitje nat. No Sweat, No Glory, of zo iets? En eentje die voor doelgevaar zorgt. Een goal en twee assists dit seizoen. In eigen land wordt hij geregeld vergeleken met Atalanta-winger Hans Hateboer.