Club BruggeBusiness as usual voor Carl Hoefkens op zijn eerste werkdag als T1, voor wie er naar eigen zeggen weinig of niets veranderd is: “Ik ben exact met hetzelfde gevoel naar hier gereden,” meent de nieuwe hoofdtrainer. “Welk kostuum ik zal aantrekken, daar ben ik absoluut niet mee bezig.”

Geflankeerd door zijn assistenten Rik De Mil en Paul Okon leidde Carl Hoefkens maandagochtend zijn eerste veldtraining als hoofdtrainer van Club Brugge. Een dag als een ander, zo bleek in het Belfius Basecamp, daar waar niemand de laatste jaren vaker aanwezig was dan Hoefkens zelf: “Ik was al enorm betrokken,” sprak de Antwerpenaar voor het eerst. “Ik ben op dezelfde manier en met hetzelfde gevoel naar hier gereden zoals de voorbije 4,5 jaar. Je kent de tradities, de werking, de spelers. Er is iets neergezet en nu is het aan mij en de staf om de volgende stappen te zetten. Het enige verschil is dat ik nu de eindbeslissingen moet nemen en verantwoordelijk ben wat dat betreft.”

Voor een deel van de buitenwereld is de aanstelling van Hoefkens een gok. Een perceptie die haaks op de overtuiging staat waarmee Club Hoefkens heeft aangesteld als T1: “Het gaat vooral over de ervaring die je hebt binnen de club. Ik was heel erg betrokken bij de successen van Club. In totaal is dit al mijn elfde of twaalfde seizoen. Of ik verrast was? Ik was aangenaam verrast, want het getuigt toch van veel durf als club om dit te overwegen en uit te voeren. Vanzelfsprekend is het niet. Mijn dankbaarheid is groot.”

Nu Hoefkens niet langer in de schaduw staat, zijn alle spotlights straks op hem gericht: “Dat is absoluut zo, maar het is wel het minste van mijn zorgen. Ik wil gewoon onze doelstellingen bereiken. Een vierde titel pakken, gaan voor de beker en het ‘ok’ doen in Europa. De tweede ronde behalen? Daar zal heel veel afhangen van de loting. Na die loting zullen we sowieso ambitieus zijn. Maar welk kostuum ik zal aantrekken, of welke bril of pet ik zal opzetten, daar ben ik absoluut niet mee bezig.”

De voorbereiding is korter dan ooit, dit terwijl de internationals pas op 4 juli aansluiten op stage - twee weken voor de Supercup tegen AA Gent: “Dat hoeft ook geen nadeel te zijn. Het is een speciale voorbereiding, die kort is om veel accenten te leggen. Het voordeel is dat we veel jongeren kansen zullen geven. Vorig seizoen is er in de beginfase inderdaad veel gemorst met punten. Je neemt dat mee in je achterhoofd, maar dat hoeft ook geen catastrofe te zijn. Na drie titels op rij zal het er niet gemakkelijker op worden. Ik reken op iedereen binnen Club, waar die absolute winnaarsmentaliteit aanwezig is. Die moeten we ook inprenten bij de nieuwe jongens. Iedereen is mee in het verhaal van: ‘En nu de volgende titel’. Die mentaliteit is hier geïnstalleerd en daar ben ik enorm fier op.”

Eén van de anciens die maandagmorgen wel aanwezig was, is Ruud Vormer: “Hij is gewoon een speler van de kern. Je zag dat hij ongelooflijk positief was en zijn ding doet. Als het op die manier gebeurt, heeft hij voor de volle honderd procent mijn steun. Het is aan hem om de jonge spelers beter te maken in de voorbereiding, dat is zijn rol. Bij het begin van het seizoen zien we dan wel waar we staan.”

Hoefkens had het tot slot ook nog even over Noa Lang en Charles De Ketelaere. De twee waren er door hun interlandverplichtingen de voorbije weken nog niet bij. Beide spelers worden genoemd bij AC Milan. Hoefkens: “Ik hoop dat alle goeie spelers blijven, maar ik hou er rekening mee dat ze vertrekken. Bij de ene is de kans ook groter dan bij de andere.”

