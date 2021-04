Een zeldzame blik in de data van Club Brugge: ondanks corona was blauw-zwart nóg sterker dan vorig seizoen

Club Brugge Club-voorzitter Verhaeghe strijdvaar­dig na mislukte beursgang: “Dit is uitstel en geen afstel”

3 april Club Brugge is, ondanks de mislukte beursgang van vorige week, nog steeds van plan om de beurs op te gaan. Dat bevestigt voorzitter Bart Verhaeghe in een gesprek met VRT NWS. “Binnen een aantal jaar zullen we nog aangenaam verrassen", klinkt het zelfs ambitieus.