Een seizoen van uitersten: Mignolet opnieuw in de fout bij 0-2

Club BruggeDr. Jekyll and Mr. Hyde. De held uit de heenmatch was gisteren de schlemiel in de return . Of hoe het seizoen van Simon Mignolet er eentje is van uitersten.

“Woensdagavond zal de zon in ieder geval niet schijnen.” Afgelopen zondag kon Simon Mignolet er nog om lachen - zijn flater kwam Club Brugge finaal niet duur te staan. Blauw-zwart won afgetekend van Antwerp, geen haan die kraaide naar het mistasten van de doelman. Ook al omdat hij sinds Nieuwjaar weer helemaal de oude leek. Onder andere in de heenmatch in de Ghelamco Arena had-ie blauw-zwart als vanouds rechtgehouden. Het was begin februari de vierde clean sheet in vijf matchen onder Schreuder.

“Ik had nog een rekening openstaan ten opzichte van de groep”, leken alle zorgen van voor Nieuwjaar die avond weggespoeld. De doelman had het voor de hervatting in januari zélf aangekondigd op het Gala van de Gouden Schoen: “Dit jaar word ik weer de oude.” Dat ging lange tijd goed, tot deze week. En dan willen we de ogen nog een beetje dichtknijpen voor de tegengoal tegen Antwerp, waar het felle zonlicht voor verzachtende omstandigheden zorgde.

Slecht opgesteld

Club Brugge keek gisteren tegen een - weliswaar niet onoverkomelijke - 0-1 achterstand aan toen het doemscenario voor de nummer 88 zich voltrok. Tien minuten voor de pauze slaagde Mignolet er eerst niet in een hard schot van De Sart voldoende te verwerken. Na slecht ontzetten van Skov Olsen ging Castro-Montes zijn kans vanop afstand - de bal vloog hoog in het dak van het doel achter Mignolet. De ervaren doelman stond slecht opgesteld, zo'n vier meter voor zijn doellijn. Een ultieme handveeg zat er ook niet meer in. Het zag er dan wel niet zo lullig uit als afgelopen zondag, toch kon je de 0-2 Mignolet onmogelijk niet aanwrijven.

Grote gevolgen

Net nu de doelman die Club zó vaak de hand boven het hoofd hield van alle zorgen verlost leek, flatert hij tot twee keer toe in vier dagen tijd. En of de verkeerde inschatting van gisteren gevolgen heeft. Club was beter en verdiende veel meer dan een 0-1-achterstand, maar de 0-2 was een enorme opdoffer. Na de rode kaart van Odoi en de 0-3 was het nog voor het uur over en uit.

De zó belangrijke Simon Mignolet zadelt blauw-zwart dit seizoen op met een dubbel gevoel. In veel matchen onklopbaar, maar dit seizoen té vaak op een blunder te betrappen. Het tweeluik tegen AA Gent is exemplarisch. Niet te passeren in Gent, maar gisteren mede verantwoordelijk voor de uitschakeling. Net zoals hij onder meer in pakweg Union, Charleroi of Genk heel belangrijk was, om dan vooral in november meermaals in de fout te gaan.

Een foutje moet kunnen, twee zelfs ook, maar vroeg of laat begint de optelsom door te wegen. Dat is nu dan wel nog niet helemaal het geval, toch heeft Mignolet er baat bij om snel zijn vorm van januari en februari terug te vinden. Niet dat er aan zijn positie of belang getwijfeld moet worden, alleen kan geen enkele doelman ter wereld om de haverklap fouten maken. Club móet straks kampioen worden, anders is het seizoen simpelweg één grote mislukking. Wél, om zo'n teleurstelling van formaat te vermijden, zal blauw-zwart alvast de échte Simon Mignolet nodig hebben.

