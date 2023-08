Een erg matig Club Brugge gaat de boot in tegen Aarhus, maar stelt kwalificatie veilig

Eind goed, al goed. Club Brugge hield de spanning er even in, maar vermeed uiteindelijk een historische afgang in Aarhus. Op goed voetbal is het evenwel wachten.

Lees HIER het verslag van Zilina-AA Gent!

Aarhus, ‘The city of smiles’. Zelden was een Europese trip relaxter voor Club Brugge, na de 3-0 in de heenwedstrijd reeds met anderhalf been in de volgende voorronde van de Conference League. Een competitie waar blauw-zwart de voorbije dagen wel aan kon wennen. Ronny Deila en zijn spelers gingen nogal atypisch flaneren in de best drukke binnenstad. Temidden de fans, die de ontspannen manier waarop Club toeleefde naar de wedstrijd apprecieerden. De chartervlucht voor de derde voorronde, die was nog voor de aftrap reeds geboekt. ‘Better safe than sorry’ in het hoogseizoen.

Dramatische start

Club wou vertrouwen en ritme opdoen in het Ceres Park. Ondanks de piste rondom het veld een gezellige bak. Deila had één à twee wissels beloofd. Verrassend genoeg nam Vermant de plaats in van Thiago en stond Skov Olsen alweer in de basis na zijn enkelblessure. Vetlesen kreeg zijn eerste basisplaats net als Skoras. Die mocht na 45 slechte minuten reeds onder de douche. Deila wou ‘scherp starten’. Nou, viel dat even tegen zeg. In minuut 3 was het al bingo. AGF dropte een hoekschop in het pak, aan de tweede paal mocht Beijmo helemaal vrij binnentrappen. Op de eretribune keken de bestuursleden eens naar elkaar. Zou het dan toch nog een match worden?

Volledig scherm © BELGA

Club nam de controle, voetballend stelde het evenwel maar weinig voor. De enige goed uitgespeelde aanval volgde pas op slag van rust. Vermant kopte net naast na goed werk van Skov Olsen en De Cuyper. Tussendoor was het af en toe bibberen. Telkens Aarhus zo’n balletje vanop de flanken in de zestien meter liet vallen, was het vrouwen en kinderen eerst bij Club. Na een teleurstellende eerste helft was er plots niemand meer van de delegatie die een absoluut fiasco durfde uitsluiten.

Opluchting

Ronny Deila voerde bij de rust de logische wissels door. Skoras en Vermant naar de kant voor Thiago en Nusa. Het voetbal van Club werd er aanvankelijk niet beter op. Gelukkig werd de 2-0 enkele keren afgewend - haast elke hoekschop of vrijschop bracht gevaar voor AGF. Een luchtmacht om u tegen te zeggen - zowat het enige wapen van de Deense ploeg. Club diende het nekschot toe te dienen, alleen kreeg het daar de kansen niet toe. Buchanan, Skov Olsen, Nusa, Vanaken. Geen van hen was voldoende op niveau om het tweeluik in een beslissende plooi te leggen. De match kabbelde rustig het slotkwartier binnen. Nusa miste andermaal een open doelkans, de fans van AGF gingen er nog eens vol achter staan. De Deense tegenstander slaagde er evenwel niet meer in om Club écht in een lastig parket te brengen met een tweede doelpunt. Toen de Turkse ref iets voor tienen affloot, was de opluchting dan ook groot bij de Bruggelingen.

Volledig scherm © BELGA

Club trok finaal met een dubbel gevoel richting het Scandic Aarhus City Hotel. Met de verwachte kwalificatie op zak, maar na een match waarin bleek dat blauw-zwart nog even tijd zal nodig hebben. Aarhus thuis was goed, de twee matchen die volgden een pak minder. Qua voetbal en qua resultaat - Club won uiteindelijk nog maar één van haar drie officiële opdrachten. Westerlo uit wordt wat dat betreft een test zondag. De situatie is verre van zorgwekkend, toch is blauw-zwart dik één week na die hoopgevende 3-0-overwinning tegen AGF alweer gebaat bij een goeie overwinning.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Mats Rits Hugo Vetlesen wordt vervangen door Casper Nielsen De Cuyper over De Cuyper neemt het leer in één keer op de slof, maar zijn schot mist precisie. Tajon Buchanan wordt vervangen door Kyriani Sabbe Magnus Knudsen wordt vervangen door Mads Emil Madsen Nusa nét niet Na wat geharrewar komt het leer op het hoofd van Nusa terecht, maar de jonge Noor geraakt niet voorbij Peacock-Farrell. Tobias Bech wordt vervangen door Adam Daghim Felix Beijmo wordt vervangen door Tobias Mølgaard Andreas Skov Olsen wordt vervangen door Mats Rits Waar blijft Club Brugge? Blauw-zwart speelt een dramatische wedstrijd. Gelukkig lieten ze in de heenmatch drie keer de netten trillen, want vanavond stellen de West-Vlamingen zwaar teleur. © BELGA Gele kaart voor Magnus Knudsen Thiago in de handen van Peacock-Farrell Invaller Thiago knikt een hoekschop in de handen van Aarhus-doelman Peacock-Farrell. Een opwarmingsballetje. Janni Serra wordt vervangen door Patrick Mortensen Mikael Anderson wordt vervangen door Peter Bjur Tingager kan wederom koppen Aarhus komt nog eens piepen. Tingager - weer hij - kan koppen, maar ook deze keer kan hij zijn poging niet kadreren. Beterschap Club is goed uit de kleedkamer gekomen. Dat was ook nodig, want Aarhus gelooft in zijn kansen. Tweede helft afgetrapt Skoras en Vermant worden na een bleke eerste periode gewisseld. Nusa en Thiago komen in hun plaats. Michal Skóras wordt vervangen door Antonio Nusa Romeo Vermant wordt vervangen door Igor Thiago

laad meer Statistieken Opstelling