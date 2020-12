Een domper(tje), maar Clement kan nederlaag tegen Gent plaatsen: “Als dit volleybal was, hadden we gewonnen”

Champions League Club Brugge wordt tweede en overwin­tert in de Champions League als…

25 november Club Brugge maakte gisteravond tegen Borussia Dormund opnieuw kennis met de harde wetten van de Champions League. 3-0, geen houden aan Haaland. Toch hoeft dat alles behalve stilaan het einde te zijn van Clubs Europees avontuur dit seizoen. Bij winst tegen Zenit volgende week in Jan Breydel is Club, nadat het de heenmatch in Sint-Petersburg met 1-2 won, altijd minstens derde. Maar er zijn ook drie scenario’s waarin zelfs de achtste finales van het kampioenenbal nog mogelijk zijn. Club overwintert in de Champions League als...