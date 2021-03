Een blik in de ziel van Brandon Mechele: “Ik zou graag eens incontournable zijn. Zoals Ruud en Hans”

Club BruggeEen uur kregen we. Omdat Brandon Mechele (28) nog een afspraak had. “Mentaal niet gezond, hé”, grijnst-ie, met zijn ongekende droge humor. Wat – net voor z’n sessie met een sportpsycholoog – volgt, is een openhartig gesprek over twijfels en status. “Ik moet me altijd opnieuw bewijzen tegenover de buitenwereld.”