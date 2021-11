“Een begrafenisstemming” bij Club ‘the day after’: Clement slaat nieuwe mea culpa voor de spelers, maar heeft ook een verzoek

Club Brugge Nu móet Clement wel roteren: Club Brugge speelt 18 matchen in 73 dagen, invallers zijn eindelijk aan zet

Never change a winning team. Of hoe Philippe Clement zijn basiself sinds september meer dan 90 (!) procent van de tijd liet opdraven. Van rotatie was er tot dusver geen sprake, maar met 18 matchen in 73 dagen moét de coach willens nillens teruggrijpen naar zijn invallers. “Ik hoop dat ze mij het héél moeilijk zullen maken.”

14 oktober