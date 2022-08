Drukke dagen in Brugge: Nsoki voor 12 miljoen op weg naar Hoffenheim en Napoli denkt aan Mignolet, inkomend is Berge in beeld

De kans is groot dat Club Brugge na één jaar al afscheid neemt van Nsoki. De Franse verdediger is in verregaande onderhandelingen met Hoffenheim. De Duitsers hebben twaalf miljoen euro veil voor Nsoki - afgelopen zondag nog zwak in de wedstrijd tegen Eupen. Hij kwam vorig seizoen naar blauw-zwart, dat om en bij zes miljoen euro betaalde aan Nice. Nsoki legt in principe vandaag zijn medische testen af. Slaagt hij daarvoor lijkt niets een overgang nog in de weg te staan.

Volledig scherm Stanley Nsoki in duel met voormalig Genk-speler Ito. © Photo News

In Italië zijn de uitstekende prestaties van Simon Mignolet (34) dan weer niet onopgemerkt gebleven – hij is al weken de enige op niveau bij blauw-zwart. De doelman van Club Brugge staat op de radar van Napoli. Hij zou er de vervanger moeten worden van David Ospina. De Colombiaan vertrok naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië. De Napolitanen zouden volgens Italiaanse media intussen al contact hebben opgenomen met de entourage van Mignolet om te zien of hij een overgang ziet zitten.

Maar de Rode Duivel is niet de enige doelman waar Napoli op aast. Ook Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga is gepolst. De Spanjaard zou volgens diezelfde Italiaanse media in poleposition liggen om Ospina op te volgen. Wie het ook wordt, hij moet de concurrentie aangaan met Meret.

Berge in beeld

Inkomend bewandelt Club Brugge dan weer de piste van Sander Berge (24). De Noorse ex-middenvelder van Racing Genk wil graag vertrekken bij Sheffield United – dat komt ook dit seizoen uit in de Championship. Maar de Engelsen willen graag een deel van de 25 miljoen euro die ze investeerden in Berge recupereren. Concreet hoopt Sheffield om 15 miljoen te krijgen voor de Noor. Een bedrag dat Club in principe niet zal neerleggen.

Of een huur met optie een mogelijkheid is, moet blijken. Berge kan zowel op de ‘6' als op de ‘8' uitgespeeld worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Sprookjeshuwelijk tussen Mertens en Napoli is over en uit

Bekijk ook: Coach Napoli krijgt een opvallend hoedje cadeau van fans

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News