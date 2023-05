Dreun na dreun na dreun: comeback van Antwerp al zóveelste opdoffer voor strijdvaardig Club Brugge

“Mentaal is het énorm frusterend.” ‘De manier waarop’ was exemplarisch voor het seizoen van Club Brugge , waarin niets hun kant uitvalt: “Vooral voor de jonge gasten is dit heel moeilijk.”

De kelk en de bodem. Net wanneer je denkt dat blauw-zwart genoeg tikken heeft gehad, wordt hun incasseringsvermogen nóg eens op de proef gesteld. “Telkens opnieuw komt er iets bij.” Simon Mignolet draaide met de ogen.

Noa Lang zat rond die tijd, een dik kwartier na de wedstrijd, al op de spelersbus. De beste Bruggeling. Wat had hij graag op de Bosuil gewonnen. Intussen viel Mats Rits zeldzaam uit zijn rol tijdens een apart tv-interview. En of de late turnover een nieuwe dreun was voor de Bruggelingen. De zóveelste klop aan het einde van een rampseizoen, waarin alles - behalve de onverhoopte kwalificatie play-off 1 - de verkeerde kant uitvalt.

Volledig scherm © Photo News

“Vooral voor de jongere kerels is dit heel moeilijk”, zuchtte Rits, eens afgekoeld. “Wij, de ouderen, hebben al wat meegemaakt. En eerder al moeilijke momenten gekend. Voor de jongeren is dat amper het geval. Alles valt aan de verkeerde kant. Bij momenten was dat voor ons omgekeerd. We moeten incasseren, veel meer kan je niet doen.”

23 punten weggegooid

Sinds de dag dat Scott Parker overnam - daarvoor viel het allemaal nog wel mee - werd Club, verwend door drie opeenvolgende landstitels, meermaals mentaal op de proef gesteld. Afgebluft door buur Cercle of rivaal Gent, vernederd in Oostende. Later ook een twintigtal kansen gemist in Westerlo en onverdiend verloren in Kortrijk. In de play-offs is het niet anders. Op voorsprong in Genk, maar met lege handen huiswaarts. Vervolgens afgetroefd door Union ook. En dan moest Antwerp away nog komen: “Zelfs een punt was hier goed geweest”, aldus Mignolet. “Voor de kleedkamer, voor de volgende match ook. Mentaal is het énorm frustrerend. En ontgoochelend. De vorige jaren zat alles mee. En leerden we het naar ons toetrekken. Daar gaat het om in de play-offs. Het is aan ons om het te doen keren.”

Quote Er is veel te doen over die motivatie, maar daar ligt het niet aan. We hebben er onze kop voor gelegd en volgende week zal dat ook zo zijn. Of we revanche willen? Natuurlijk. Mats Rits

Ter illustratie: Club gaf dit seizoen welgeteld 23 punten uit handen na een voorsprong. Enkel Westerlo doet nog slechter met 24. Een pak overwinningen werden te grabbel gegooid. Het overkwam hen thuis tegen Antwerp vlak voor het WK - de ommekeer van zondagmiddag was evenwel dé exponent van de manier waarop Club nalaat wedstrijden over de streep te trekken.

Volledig scherm © Photo News

“Elke week opnieuw moet ik ze uit het mentale dal trekken”, merkte Rik De Mil op. Ook hij was enorm aangeslagen. “Hoe zij het nog steeds doen voor elkaar, voor de fans, voor de club… Ik was de eerste die hoopte dat ze zichzelf vandaag zouden belonen. Want temidden de ontgoocheling ben ik ook een stukje trots. Als je na die mokerslag tegen Union zo voor de dag komt… Al moeten we blijven werken aan de redenen waarom we hier verliezen. De dingen die we beter kunnen doen.” Het is op zijn zachtst gezegd niet het seizoen van Club Brugge. De grote rivaal een hak zetten net wanneer niemand het verwachtte, had in deze fase van de competitie véél goedgemaakt. Maar ook dat was hen andermaal niet gegund. Zelfs een puntje niet.

Zondag revanche?

Ook al incasseert Club Brugge dreun na dreun, hebben ze al even niets meer te winnen, op Antwerp bewees blauw-zwart wél dat er nog steeds drijfveren en motivatie genoeg zijn om er vol voor te gaan: “Er is veel te doen over die motivatie, maar daar ligt het niet aan”, aldus Rits. “De situatie is nu eenmaal hoe ze is. En ze was voor deze match al wat ze was. Elke match opnieuw gaan we er vol voor. Vandaag was dat niet anders. We hebben er onze kop voor gelegd en volgende week zal dat ook zo zijn. Of we revanche willen? Natuurlijk.”