Dost loopt spierblessure op, Club plots meer gehavend dan ooit: "We kunnen veel verdragen, maar dit...”

Ongeloof in Jan Breydel gisteren, tien minuten ver in de tweede helft. Na een onschuldig hakballetje ging Bas Dost plots neer, grijpend naar de hamstring. De zoveelste klap voor Club, dat in eerste instantie in de wedstrijd zélf rekende op een bevrijdende flits van de aanvaller. En meteen dacht aan de gevolgen - mogelijk een wekenlange inactiviteit van de doelpuntenmaker. Bovenop de onbeschikbaarheid van een handvol basisspelers. Straks moet blijken hoe ernstig de blessure is van Dost.

“We kunnen veel verdragen, maar dit... Ergens is er ook een einde”, aldus Rik De Mil. “Je zoekt een oplossing voor die vele coronagevallen, maar als Bas dan ook nog eens uitvalt... Op fysiek vlak hebben we énorm veel van de overgebleven spelers gevraagd. Dat heeft ons parten gespeeld. De ernst van de blessure is nog moeilijk in te schatten.”

Voor Club lijkt de blessure van Dost nu écht wel de druppel, al was de positieve test van De Ketelaere dat eigenlijk al. “Ik moet hout vasthouden”, klonk het twee weken geleden nog bij Philippe Clement, toen-ie de beschikbaarheid van zijn volledige kern in de verf zette. De wet van Murphy. Intussen is Club meer gehavend dan ooit. Na Vanaken, Lang en De Ketelaere staat nu ook de vierde belangrijke basisspeler in het voorste compartiment mogelijk een tijd opzij.

10 matchen, 6 goals

Het speerpunt, de vaste nummer 9, die er sinds zijn komst zes heeft binnengelegd in tien matchen. Niet alleen tegen de kleintjes, ook in de toppers tegen Genk, Standard en Antwerp (beker). En of ze hem zouden missen. Na Gent volgt al snel de bekermatch op Standard.

Quote We hebben al héél veel van de jongens gevraagd. Het is opnieuw bang afwachten. Een nieuwe test... Rik De Mil

Club moet hopen dat Dost geen spierscheur heeft opgelopen en dat enkele basispionnen zo snel mogelijk terugkeren. Al zal dat voor de match van zondag in Gent hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn. Nu pas keren de eerste besmette mensen terug uit quarantaine - enkele medewerkers die nog vóór de bekermatch tegen Antwerp in isolatie geplaatst werden. Heel misschien geldt dat na de test van morgen voor Denswil en Mitrovic. Op Vanaken, laat staan Lang, Rits of De Ketelaere, hoeft Club niet te rekenen. ‘t Is daarnaast ook nog eens bang afwachten op de nieuwe testresultaten. “Al die testen, ik kan het niet meer bijhouden”, foeterde Vormer. “Ik zie zondag wel wie fit is.”

De teller staat op zes Covid-19-gevallen (plus een geblesseerde Dost). Pas bij een zevende geval kan de match van zondag worden uitgesteld. “We moeten dit aanvaarden en positief blijven”, weet De Mil. “Of we die uitschakeling kunnen plaatsen gezien de omstandigheden? Mijn kleedkamer was énorm ontgoocheld. We weten dat we meer verdienden. Hen motiveren richting zondag, dat is geen probleem. Die jongens zijn ongelooflijk professioneel. Hoe we ze fysiek zullen klaar krijgen, is een andere vraag. We hebben al héél veel van hen gevraagd. Het is opnieuw bang afwachten. Een nieuwe test... Hopelijk komen er nog jongens terug. We zullen zien wie er zondag beschikbaar is (grijnst).”

