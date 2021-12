Domper voor Club NXT, dat tegen tienkoppig PSG 0-2-voorsprong en groepswinst uit handen geeft

HLN Sportcast Waar moet het heen met Philippe Clement en zijn kapitein? Marc Degryse in HLN Sportcast: “Voor Vormer is het voorbij”

Club Brugge-Leipzig was nog geen twintig minuten ver of er rolde een indringend “Ruud, Ruud, Ruud” van de tribunes in Jan Breydel. De fans vroegen om hun kapitein, coach Philippe Clement hield de Nederlander 90 minuten op de bank. Hugo Broos: “Het wordt nu heel gevaarlijk tussen Vormer en Philippe.”

26 november