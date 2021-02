Domper voor Club: Clinton Mata wellicht out voor bekerclash tegen Antwerp

De kans dat Clinton Mata fit geraakt voor de bekerclash tegen Antwerp FC is klein. Mata liep zaterdagavond een knieblessure op, na een onschuldig contact. Hij bleef evenwel verder spelen. “Clinton heeft veel last”, zuchtte Clement. “Spijtig dat hij tijdens de wedstrijd niets gezegd heeft, anders had ik hem gewisseld.” Mata onderging gisteren bijkomende onderzoeken, maar vooralsnog is het wachten op dat resultaat. De vrees bij Club is evenwel dat Mata enkele wedstrijden out zal zijn.