“Dit proeft naar meer”: Jorne Spileers (18) mocht na lang wachten opnieuw tonen wat hij in z’n mars heeft

Dreams come true . Vorig seizoen speelde Jorne Spileers (18) nog bij de U18 van Club, vandaag kreeg hij van kersvers T1 Rik De Mil een tweede basisplaats in de competitie. Spileers, die in oktober debuteerde onder Hoefkens, verving tegen Standard de geschorste Brandon Mechele. “1A is 1B niet, maar ik denk dat het goed was”, vertelde hij na de zege. En zeggen dat hij nog niet zo gek lang geleden nog gestraft werd op school na een rondje kastanje-gooien.

KIJK. Spileers na zege tegen Standard: “Dit proeft naar meer”

We keren terug naar 4 oktober. Geen ellenlange busreis naar Virton op vrijdagavond, wél een basisplek in Jan Breydel bij de grote jongens tegen KV Mechelen. Een weekend om nooit te vergeten voor Jorne Spileers, die zo voor het eerst debuteerde in de hoofdmatch van blauw-zwart. De Ronsenaar reisde voor de wedstrijd tegen Malinwa vanuit Oudenaarde per trein naar Knokke-Heist - een traject van 2 uur en 21 minuten volgens de NMBS-website. Zonder morren, want blauw-zwart heeft altijd busjes en chauffeurs ter beschikking, laat staan voor spelers van het eerste elftal: “Mijn moeder was haar auto kwijt, die van mijn vader hadden ze nodig om naar het stadion te komen”, glimlachte de toen 17-jarige verdediger, die enkele maanden voor zijn A-debuut als leerling van het vijfde jaar in Topsportschool Spartac te Brugge nog gestraft werd omdat hij - weliswaar op ludieke wijze - met kastanjes naar medeleerlingen gegooid had. Goed verhaal.

“Ik sta hier een beetje gechoqueerd, want dit had ik nooit verwacht”, klonk het ook na de match tegen KV Mechelen. “Het is ook niet normaal. ‘Morgen hoef je niet naar Virton’, zei de coach (toen nog Carl Hoefkens, red.) mij. Ik moest me klaar houden. Vrijdag vertelde de trainer dan dat ik zou spelen. Stress? Een beetje, ja. Logisch, toch. Als je ziet dat je hier even voor Club 1 mag spelen. Ik had er eigenlijk van wakker moeten liggen, maar de dag voor de match heb ik fantastisch geslapen. Op de trein dacht ik: ‘Hier heb je zo lang voor gewerkt. Meer dan tien jaar Club Brugge…’ Na enkele ballen was de stress verdwenen. Met die mannen rondom je kan je ook weinig verkeerd doen. Brandon, Simon, Eddie… elke seconde waren ze met mij bezig.”

Spileers trok op zijn zesde na enkele maanden in de voetbalschool van Ronse naar Zulte Waregem. Al op zijn negende kwam hij bij Club terecht. Uiteindelijk tekende hij al op zijn 15de in het derde jaar middelbaar onderwijs op piepjonge leeftijd zijn eerste contract bij blauw-zwart: “Vorig seizoen was ik het even kwijt, ook al geloofden de coaches altijd in mij. Ik zat op de bank bij Club NXT en moest bij de U18 aantreden. Uiteindelijk heeft dat jaar mij goed gedaan.”

Het duurde lang vooraleer Spileers nog eens een basisplaats kreeg, maar tegen Standard mocht hij opnieuw tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft. “Of het opnieuw wennen was? Ja toch wel”, vertelde hij na de match tegen de Rouches (zie video bovenaan dit artikel). “1A vergeleken met 1B, het is toch een niveauverschil. Maar ik denk dat het goed was. Dit proeft naar meer, maar ik kan niet zeggen: ‘ik wil dit, of dat’. Ik laat het op mij afkomen. De coach beslist, wie weet speel ik volgende week opnieuw.”

Spileers. Links in de hoofdmacht van Club Brugge, rechts als jeugdspeler.

