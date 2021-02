“Dit is een opdoffer”: ook Mignolet en De Ketelaere testen positief op Covid-19, morgen pas resultaat van hertest

Er werd hoe dan ook verwacht dat interim-coach Rik De Mil nog niet zou kunnen rekenen op Denswil, Mitrovic, Vanaken, Lang en Rits, die vorige week net als T1 Clement positief testten op corona en de match in Kiev (1-1) en het competitieduel van afgelopen maandag tegen OHL (3-0-zege) misten. Maar wellicht wordt het dus nog erger, want ook Mignolet en De Ketelaere - twee onbetwiste basisspelers - zouden aangestoken zijn met het virus. Gisteren kregen alle spelers en staf op verzoek van de UEFA een wisser in de neus, de twee kregen zopas voor aanvang van de training in het Belfius Basecamp in Westkappele het slechte nieuws te horen.

De Mil: “Opdoffer”

“Dat is een opdoffer, want het gaat om twee belangrijke spelers”, bekende interim-coach Rik De Mil tijdens een virtueel persmoment. “Vanochtend hebben we er met de groep over gesproken en ik moet zeggen dat die er prima op heeft gereageerd. De training was goed en dat is niet evident met dat nieuws. De jongens hebben dat prima opgepakt. De hertest is intussen gebeurd, maar op het resultaat daarvan is het wachten tot donderdag. Intussen gaan we ervan uit dat ze positief zijn en zijn we volop bezig met een nieuw wedstrijdplan samen te stellen. Uiteindelijk zal pas morgen alles duidelijk worden. Maar we gaan sowieso uit van onze eigen sterkte. De Club Brugge-manier van spelen, zeg maar: niet te veel rekenen.”