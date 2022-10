Deze week nog gestraft op school na een rondje kastanje-gooien, nu debutant bij Club: wie is Jorne Spileers?

Club Brugge Club Brugge betaalt tien miljoen voor Onyedika (21), Nigeriaan tekent tot 2027

Zoals eerder deze week aangekondigd is Raphael Onyedika (21) de nieuwe defensieve middenvelder van Club Brugge. Blauw-zwart betaalt ongeveer 10 miljoen euro aan FC Midtjylland, een miljoen meer dan voor Kamal Sowah werd neergelegd. Hij is zo de nieuwe recordtransfer. Voorlopig, want Club lijkt ook te gaan stunten met de terugkeer van Roman Yaremchuk naar de Belgische competitie.

30 augustus