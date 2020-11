Dennis vandaag terug bij de groep bij Club?

Champions League De hoogtepun­ten worden steeds zeldzamer: het hobbelige parcours van Emmanuel Dennis in 3,5 jaar Club

24 november “Voetbal is entertainment voor mij. Als ik me goed voel, wil ik dribbelen – magic, dancing”, dixit Emmanuel Dennis (23) in deze krant op 19 september van dit jaar. Ook nog: “Het is hier mooi geweest. Ik hoop dat dit mijn afscheidsinterview was.” Van al die magie blijft vandaag nog maar bitter weinig over. De fratsen en grillen nemen steeds meer de bovenhand. Een overzicht van het intussen 3,5 jaar durende hobbelige parcours van Dennis.