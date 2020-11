Dennis morgen terug bij de groep bij Club?

Club Brugge houdt nog steeds de lippen stijf na het busincident rond Emmanuel Dennis. De aanvaller, die niet meereisde naar Dortmund, trainde gisteren en vandaag individueel in Westkapelle. Verwacht wordt dat hij morgen al aansluit bij de groep - Club Brugge is niet van plan het pijnlijke voorval van maandagochtend op de spits te drijven. Of Dennis zaterdag in Moeskroen alweer op de bank zal zitten, valt af te wachten. De speler in kwestie wordt in ieder geval niet naar de B-kern verwezen.