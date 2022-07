Deal van ruim 5 miljoen bijna rond: Club Brugge en Union naderen akkoord over Casper Nielsen

Casper Nielsen heeft zijn droomtransfer naar Club Brugge nagenoeg beet. Ondanks een eerder akkoord tussen Union en AA Gent trekt de middenvelder naar de landskampioen, bij wie hij zich onder meer via de Champions League in de kijker hoopt te spelen met het oog op het WK in Qatar later dit jaar. Nielsen reisde zaterdag nog mee naar Rotterdam met Union, maar kwam daar niet in actie in de oefenmatch tegen Feyenoord.