Deal bijna afgerond: Club Brugge haalt centrumspits Muriqi voor recordbedrag van tien miljoen

Recordbedrag

Blauw-zwart is ondanks zijn moeilijke periode bij Lazio helemaal overtuigd van Muriqi en de rol die hij in Brugge kan spelen. Opnieuw een ander type met andere kwaliteiten dan Larin en Jutglà. In Rome scoorde hij slechts één keer in achttien maanden, weliswaar volledig geblokkeerd door Ciro Immobile, die er een sport van maakte om ondanks een druk programma élke wedstrijd te spelen. In Mallorca verging het Muriqi vervolgens beter - hij scoorde er sinds Nieuwjaar vijf keer. Vergelijkbaar met de cijfers van pakweg Adamyan, in de terugronde op huurbasis behoorlijk succesvol in Brugge.