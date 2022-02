De weg naar de top van De Ketelaere, door de ogen van zijn (ex-)coaches: “Charles was anders, kon alles en dacht altijd mee”

Van kleur diende hij niet te veranderen. Charles De Ketelaere was zeven toen hij in 2008 het blauw-zwart van KFC Varsenare inruilde voor dat van Club, drie kilometer verder. Dán al toonde De Ketelaere karaktertrekken die hem vandaag nog steeds typeren: “Anderen waren minstens even goed als Charles, maar zijn rust en persoonlijkheid vielen meteen op”, weet Rik Van den Bergh nog, z’n toenmalige coach bij de U8 en nu bij KBVB. “Charles was bovendien een enthousiast ‘manneke’, die aan drie belangrijke voorwaarden voldeed. Hij was vriendelijk, geduldig én had gevoel voor humor. Heel beleefd en attent ook – dat is niet ieder kind gegeven. Charles zag voetbal als een spelletje. En ondanks alles wat er de voorbije jaren op hem is afgekomen, is hij tot op vandaag onveranderd gebleven.”