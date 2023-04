De vier verkeerde keuzes van de blauw-zwarte bestuurskamer: “Gegokt en verloren” en “louter negatieve voetnoot in Brugse geschiedenis”

Ontgoochel­de Parker maakt zich zorgen: “Ik snap dat er vragen gesteld worden - ik ben niet naïef of dom”

Geen excuses voor een slappe derby. Scott Parker haalde stevig uit naar zijn ploeg. Ditmaal geen verbloemde taal van de Engelse T1 van Club. “Ik vond ons heel slecht. We zetten hier twee stappen terug. Dit was onaanvaardbaar. Dat er twijfels zijn over mij? Ik weet hoe goed ik ben, dat heeft de geschiedenis me geleerd.”