De schrik zit er dik in bij Club: Clement en staf in quarantaine, na De Ketelaere vertoont ook Lang ziekteverschijnselen

De leider wacht bang af. De kalendermanager van de Jupiler Pro League met hen, nu het coronavirus opnieuw zijn intrede heeft gemaakt in de kleedkamer van blauw-zwart. Stefano Denswil en Matej Mitrovic blijken al positief. Beiden klaagden zondag over symptomen, waarna Club meteen besloot om hen te testen en uit de selectie te laten voor Charleroi.

Symptomen

Het gevreesde resultaat werd een dag later waarheid: positief op Covid-19. Denswil en Mitrovic zijn zo out voor Dynamo Kiev. Beide verdedigers moeten (minstens) een week in quarantaine. Net als assistent-coach Johan Van Rumst, die enkele dagen na zijn collega Carl Hoefkens, ook besmet bleek.