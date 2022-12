De rollercoaster van Hoefkens. Van unieke CL-kwalificatie naar bijna zeker ontslag: “Twee maanden geleden stonden we nog op de top van de wereld...”

KIJK. Boze fans roepen om ontslag Hoefkens wanneer ze hem in het vizier krijgen

12 oktober 2022. 76 dagen geleden. Club Brugge schreef geschiedenis in de Champions League met een 0-0-gelijkspel op het veld van Atlético Madrid. Hoefkens vierde de kwalificatie voor de achtste finale uitgebreid. Twee maand en half later ziet de wereld van de coach er helemaal anders uit. Zijn ontslag lijkt onafwendbaar.

Desillusie

Het was minuut 93 toen OHL gelijkmaakte. Hoefkens draaide zich om aan de dug-out en ging zitten. Hij vloekte binnensmonds en wist dan wellicht al hoe laat het was. Een deel van de fans floot zijn eigen spelers uit, een ander deel vertrok naar huis. Een desillusie rijker.

Voor de televisiecamera’s oogde Hoefkens wat nerveuzer dan anders na de wedstrijd. Tijdens zijn persconferentie een paar minuten later, was hij opnieuw de rust zelve.

Zijn analyse was to the point. “In de tweede helft merkte je dat er minder vertrouwen was op sommige momenten. We kregen de kansen om het af te maken, maar scoorden niet.”

De tegengoal van OHL vond hij “ongelofelijk jammer”. Hoefkens gaf een pluim aan zijn spelers. Zei dat Noa Lang absoluut wilde spelen met een blessure en dat Vanaken een inspuiting kreeg tijdens de rust. “Ik zag de dingen die ik wil zien bij Club Brugge.” Toch lijkt het erop dat zijn tijd als coach van Brugge door dit gelijkspel ten einde is.

Voor stress zorgde dat niet. “Twee maanden geleden stonden we nog op de top van de wereld, stonden we op de hoogste berg en waren we fier om top te zijn in Europa. In die week speelden we gelijk tegen Atlético en wonnen we op Anderlecht. Het was fantastisch. Mijn functioneren hangt niet af van hoe de buitenwereld bepaalde dingen neerzet. Wat wel invloed heeft, is hoe men binnen de club op bepaalde dingen reageert.” Hoefkens voegde eraan toe dat zijn lot in handen ligt van “andere mensen”.

Lees: Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. “Dat is het harde aan coach zijn. Maar niemand heeft gezegd dat we moesten winnen of dat het anders ‘over and out ‘ was. Dat is een verhaal dat zo gepercipieerd is door de media. We zien wel wat de toekomst brengt.” Het bestuur van Club zal zich snel beraden over het lot van Hoefkens. Net zoals het dat vorige week donderdag deed. Toen Hoefkens vertrok na de persconferentie werd hij door enkele fans uitgejouwd. “Hoe zit het, jong.” Waarna ‘awoeeee’ en ‘Hoefkens buiten’ geroepen werd.”

KIJK. Hoefkens: “Nooit gezegd dat dit doorslaggevende match was”

Leerproces jonge coach

Hoefkens wordt geroemd voor zijn recht-door-zee-mentaliteit. Hij is een coach die zegt waar het op staat. Hij liet Lang thuis, weerde Yaremchuk uit de selectie en deed dit weekend hetzelfde met Skov Olsen. Zonder de deur helemaal dicht te doen.

Wie niet horen wil, moet voelen. Het is die rechtlijnigheid die geapprecieerd wordt in de spelerskern. Hij weet in de meeste gevallen de juiste snaren te raken. Maar dat zal niet voldoende zijn om hem te redden.

Gisteren besloot hij met de woorden: “Het zijn de mindere momenten in een clubgeschiedenis die bepalen hoe een club kan groeien. Dat is bij Club Brugge niet anders.” Die mooie avond in het Metropolitano zit al ver weg in het geheugen. Sinds Madrid is de perceptie stapsgewijs gekeerd. Van bezongen tot uitgejouwd. Wat nu gebeurt, is het een leerproces voor een jonge coach. En het toont de (snelle) vergankelijkheid van succes.

