De Mil ontgoocheld na nieuwe nederlaag: “We staan waar we verdienen te staan”

KIJK. Voorzitter Verhaeghe geeft Mignolet voor de aftrap zijn Gouden Schoen

Treurnis in Brugge, waar blauw-zwart na twee speeldagen in de play-offs nul punten telt. Een uitgekookt Union deed het licht uit voor de Bruggelingen, die behoudens een mirakel op een vierde plaats zullen eindigen: “Een mentale tik - dat heb ik ook gemerkt in de kleedkamer,” klonk het bij Rik De Mil. “Dat het seizoen erop zit? Ik bekijk het anders. Zoals ik de voorbije weken gezegd heb, zijn we nederig. We staan waar we verdienen te staan als je kijkt naar de reguliere competitie. Nu ontmoeten we drie goeie tegenstanders, het is aan ons om het niveau op te krikken.”