De(li)fensief probleem: het lek moet dringend dicht bij Club en vooral Deli moet eens in de spiegel kijken

Christoph Daum blikt in biografie terug op periode in Brugge: “Club werkte als een toverdrank op mij, maar mijn relatie met Angelica stond op het spel”

13 oktober “Immer am Limit”. In zijn pas verschenen biografie beschrijft Christoph Daum hoe hij als trainer en mens grenzen opzocht, met zijn cocaïne-affaire in 2000 als breek- én keerpunt. Een bevlogen coach was de Duitser overal, óók bij Club Brugge waar hij zijn zelfgekozen afscheid in 2012 betreurt: “Had Verhaeghe me maar overtuigd om te blijven...”