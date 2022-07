De Ketelaere op zucht van AC Milan, maar er zijn nog steeds enkele discussiepunten

Laten liggen of meenemen? Dit doe je best met je zonnepane­len als je verhuist

Als je gaat verhuizen, doe je er dan goed aan om je zonnepaneelinstallatie mee te nemen naar je nieuwe woning? Of laat je best alles op zijn huidige plaats liggen? Je bent alleszins vrij om te kiezen voor een van beide opties bij een verhuis. Maar welke de interessantste is, hangt van jouw specifieke situatie af. Bouwsite Livios ging te rade bij energieleverancier Luminus om je bij je beslissing te helpen.

