De Ketelaere liet 100ste match niet zomaar passeren: “De Gouden Schoen? Als je voor mij stemt, dan zal ik blij zijn”

• Yannick Carrasco (21 jaar en 241 dagen bij AS Monaco in mei 2015)

• Dries Mertens (21 jaar en 255 dagen bij AGOVV Apeldoorn in januari 2009)

• Leander Dendoncker (21 jaar en 289 dagen bij Anderlecht in januari 2017)

• Romelu Lukaku (22 jaar en 208 dagen bij Everton in december 2015)

• Marouane Fellaini (23 jaar en 313 dagen bij Everton in oktober 2011)

• Divock Origi (24 jaar en 113 dagen bij Liverpool in augustus 2019)

• Christian Benteke (24 jaar en 172 dagen bij Aston Villa in mei 2015)

• Jason Denayer (25 jaar en 174 dagen bij Olympique Lyon in december 2020)