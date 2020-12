De Ketelaere is positie in de spits straks wellicht kwijt aan Dost: “Meer goals maken is een werkpunt”

Een assist om zijn glansjaar 2020 op een positieve noot te eindigen. Charles De Ketelaere blikte als een tevreden man terug op de zege tegen Eupen. Dat Club Brugge pas na de rust over een door corona gehavend Eupen kon lopen, stoorde De Ketelaere niet echt. “In de eerste helft drukten we hen ook al weg, toen nog zonder kansen. We wisten wel dat als we geconcentreerd en geduldig zouden blijven spelen, we hen na de rust zowel fysiek als voetballend zouden kloppen. Dat heeft geresulteerd in deze mooie zege.”

De laatste weken was De Ketelaere steevast de Brugse spits, al lukte scoren niet. In Europa was De Ketelaere meermaals bepalend, in de competitie zit hij nog maar één doelpunt. Dat kan beter, beaamt hij zelf. “Ik ben wel bij veel gevaarlijke acties betrokken, maar ik geniet nog meer als ik ook zelf kan scoren. Meer doelpunten maken en beter aanvoelen wanneer ik aanspeelbaar moet zijn in de zestien zijn dus zeker werkpunten.”

Met Bas Dost heeft De Ketelaere er straks wel een concurrent bij. De Nederlander lijkt een garantie op goals en wordt wellicht een zekerheid in de spits. Wat met De Ketelaere? “Ik heb nog niet gesproken met de coach over een eventuele positiewijziging. Ik ben er ook niet echt mee bezig, het enige wat ik wil is in de ploeg blijven staan en belangrijk zijn. Dat zal ik proberen doen op de positie waar het team me nodig heeft. Bas Dost als spits zal alleszins een meerwaarde zijn, we ontbraken tot nu iemand met écht killerinstinct. Ik hoop dat ik hem genoeg assists kan geven (lacht).”

Coach Philippe Clement laat nog niet te veel in zijn kaarten kijken over de spitsenkwestie. “Het grote voordeel van Charles is alleszins dat hij op verschillende posities uit de voeten kan. Hoe groter de concurrentie, hoe sterker we als ploeg zullen zijn. We bekijken deze kwestie na de winterstop.”

Na die korte pauze breekt voor Club een nieuw jaar aan waarin de ambities dezelfde blijven. De Ketelaere: “We gaan voor de titel en moeten elke wedstrijd proberen te winnen, ook in de beker en in de Europa League tegen Dinamo Kiev. Maar het is belangrijk om niet te ver vooruit te kijken, anders verlies je onderweg te veel punten. Persoonlijk wil ik de lijn van 2020 doortrekken. Een jaar waarvan ik niet gedacht had dat het zo goed zou verlopen. Ik wil deze lijn doortrekken naar volgend jaar.”

Bring it on, 2021. Charles De Ketelaere is er duidelijk klaar voor, op welke positie dat ook moge zijn.

