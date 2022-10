“De keren dat we met Ferran naar de discotheek zijn geweest, zijn op één hand te tellen”: boezemvrienden over Club Brugge-sensatie Ferran Jutglà

Jupiler League Mignolet, met buil op hoofd: “Job niet gedaan” - Hoefkens: “Heeft niets te maken met Atlético, wel met efficiën­tie”

Opdoffer voor Club Brugge. Nadat er na de 0-4 in Porto met 3-0 verloren werd in Standard, ging het ook na de 2-0 tegen Atlético Madrid mis. 0-2 tegen Westerlo. Zowel Hoefkens, Mignolet (met buil op hoofd na de actie bij de 0-1) als Vanaken vinden dat het een niets met het ander te maken heeft. “Dit hoeft niet door te wegen. In Madrid moeten we op ons elan verdergaan.”

