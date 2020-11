De hoogtepunten worden steeds zeldzamer: het hobbelige parcours van Emmanuel Dennis in 3,5 jaar Club

Champions League“Voetbal is entertainment voor mij. Als ik me goed voel, wil ik dribbelen – magic, dancing”, dixit Emmanuel Dennis (23) in deze krant op 19 september van dit jaar. Ook nog: “Het is hier mooi geweest. Ik hoop dat dit mijn afscheidsinterview was.” Van al die magie blijft vandaag nog maar bitter weinig over. De fratsen en grillen nemen steeds meer de bovenhand. Een overzicht van het intussen 3,5 jaar durende hobbelige parcours van Dennis.

Getuige van het brokkenparcours: het busincident gisterochtend vlak voor de afreis naar Dortmund voor een cruciaal Champions League-duel. Het toneel waar Dennis zo graag kan en wil schitteren, maar het wordt de sofa in Loppem vanavond. Met enig uitstel de weerbots van de transfer die hij in september uiteindelijk gemist heeft. Een overzicht van Dennis’ hobbelige parcours sinds de zomer van 2017. Met veel hoogtepunten, maar de laatste maanden ook steeds meer grillen.

31 juli 2017: Flitsende start met kritiek op wissel

Emmanuel Dennis schiet verschroeiend uit de startblokken in Brugge en scoort drie goals in slechts twee wedstrijden. Vooral zijn doelpunt in de voorronde van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir mocht er zijn. Maar net in die match gaat hij een eerste keer zijn boekje te buiten door zijn onvrede te uiten over zijn wissel. Dennis moet een kwartier voor tijd naar de kant en is daar niet mee opgezet. “De fans houden van mij en dus was ik ontgoocheld na mijn wissel.”

30 oktober 2017: Rechtstreeks naar kleedkamer na wissel

Opnieuw zint het Dennis niet dat hij vroegtijdig naar de kant wordt gehaald. Tegen STVV wordt de Nigeriaan na 53 minuten gewisseld, Dennis trekt met een gezicht op onweer richting kleedkamer. Trainer Ivan Leko praat het gedrag op dat moment nog goed en prijst hij het “karakter” van zijn flamboyante aanvaller. Later dat seizoen zullen ook bij Leko de frustraties steeds hoger oplopen en wijst hij Dennis erop dat “het ploegbelang steeds moet primeren.”

4 april 2019: Doelpunt in historische zege op Anderlecht

Geschiedenis voor Dennis en Club Brugge: na 18 jaar wint Club nog eens op het veld van Anderlecht. De Nigeriaan vertolkt zelf een hoofdrol in het Lotto Park: hij tekent voor rust met een knap overhoeks schot voor de 0-2. In de tweede helft is het nog even bibberen voor Club, maar uiteindelijk trekt het de 2-3-zege over de streep. Dennis deelt uiteraard mee in het feestgedruis.

11 april 2019: Ongeval zonder geldig rijbewijs

Amper een week na de triomf in het Astridpark loopt Dennis alweer tegen de lamp. Er raakt bekend dat hij een paar maanden eerder met zijn wagen uit de bocht ging, letterlijk. Dennis sneed met zijn Mercedes een wagen de pas af bij het verlaten van de E17 aan de afrit Deinze. Hij raakte een andere wagen en belandde daarna met zijn voertuig in de vangrails. Bovendien pleegde hij vluchtmisdrijf en bleek hij in het bezit van een Nigeriaans rijbewijs, dat niet geldig is in ons land. Het levert het woelwater van Club een maand rijverbod, een boete van 1.600 euro voor vluchtmisdrijf en nog eens 1.600 euro op voor het bezitten van een ongeldig rijbewijs.

2 oktober 2019: Koning Dennis in Bernabéu

Allicht het absolute hoogtepunt uit de carrière van Dennis tot nu toe. De Nigeriaan scoort - weliswaar met heel wat meeval - zowaar twee keer tegen Real Madrid en Thibaut Courtois. Club geeft de 0-2-voorsprong nog uit handen in Madrid, maar Dennis waant zich desondanks de koning te rijk. Hij viert zijn goals in Bernabéu op de typische Cristiano Ronaldo-manier. Een tijdje later ontmoet hij Real-speler Casemiro in een interland en vraagt kwajongen Dennis “of hij hem nog kent”. Een maand later krijgt hij van Club ook een nieuw contract voorgeschoteld én de belofte dat hij bij een goed bod in de zomer van 2020 kan vertrekken.

15 december 2019: Op z’n Suarez’ tegen KV Mechelen

Zes dagen nadat Luis Suarez de wereld verstomt met een fenomenale hakbal in Camp Nou, imiteert Emmanuel Dennis hem op Jan Breydel. Tegen KV Mechelen klopt hij doelman Yannick Thoelen op wondermooie wijze en tekent hij zo voor de 2-0 in een simpele 3-0-zege van blauw-zwart. De wereld ligt aan Dennis’ voeten, die steeds meer luidop droomt van een toptransfer.

19 september 2020: “Afscheidsinterview”

“Het is hier mooi geweest. Ik hoop dat dit mijn afscheidsinterview was.” De woorden van Emmanuel Dennis tegenover deze krant, halfweg september. Ook nu zal het Dennis niet lukken om te vertrekken op Jan Breydel. Dat begint zich steeds meer te vertalen in grillen naast het veld. En ook op het veld wilt het niet meer lukken. Dennis heeft dan al zeven maanden niet meer gescoord en het zal tot 20 oktober duren voor de Nigeriaan zijn tot dusver enige goal van het seizoen maakt. Wel een belangrijke: Dennis opent de score in Sint-Petersburg, waar Club in extremis met 1-2 van Zenit wint.

23 november 2020: Uit de selectie tegen Dortmund na busincident

Het incident te veel. Philippe Clement laat Dennis uit de selectie voor de cruciale partij tegen Borussia Dortmund nadat hij zich misdroeg. Hij nam het niet zo nauw met de coronaregels opgelegd door de club en verliet dan maar woedend de spelersbus. Die vertrok zonder Dennis richting Duitsland. Heeft de Nigeriaan zich nu écht onmogelijk gemaakt? Het is vooral het gedrag en ‘houdinkje’ waarmee Dennis zich in Westkapelle onmogelijk maakt, in een kleedkamer waar de ideale schoonzonen niet op één hand te tellen zijn. Velen van hen vinden Dennis de helft van de tijd maar een ‘eng mannetje’, dat enkel met zichzelf bezig is. En dat was gisterochtend niet anders.

Dennis toen alles nog goed ging, vlak voor de afreis naar Dortmund.