De gesprekken lopen: Hans Vanaken, die steeds nadrukkelijker droomt van West Ham en al uitvoerig belde met coach Moyes, wacht op tweede bod

De tweevoudige laureaat van de Gouden Schoen, zondagmiddag rond half vier, voor de camera’s van Eleven Sports. “Hier is al heel goed over nagedacht. Door mij. Door iedereen. Nu het juiste zeggen, is nog moeilijk. Omdat er nog veel besproken moet worden. Maar misschien is dit mijn laatste kans en wil ik dit doen.”

Het antwoord op de vraag of hij net zijn laatste match voor Club had gespeeld, moest Hans Vanaken schuldig blijven. “Kan. Kan. Afwachten.”

Nog negen dagen heeft de smaakmaker van Club om zijn transfer te realiseren. Simpel wordt het niet, want het Brugse bestuur wil (nog) geen afscheid nemen van Vanaken. Maar ondertussen klinkt diens wens om te vertrekken alsmaar luider.

Vanaken - die woensdag 30 wordt - ambieert alsnog een buitenlands avontuur. Gecharmeerd door de hernieuwde interesse van West Ham United en door de uitdrukkelijke vraag van hun coach, David Moyes, die de Rode Duivel al uitgebreid opbelde om zijn geloof in hem uit te spreken. Na de derde opeenvolgende nederlaag, gisteren tegen Brighton (0-2), en de bijhorende laatste plaats in de Premier League, hunkert West Ham nog meer naar Vanaken.

Volgens Vanaken stonden er gisteren gesprekken op het programma, maar dat was niet het geval. Afwachten of de lopende onderhandelingen de komende dagen in een stroomversnelling geraken of niet. In afwachting daarvan doet Vanaken zijn ding zoals hij dat de voorbije zeven seizoenen gedaan heeft. Gisteren meldde hij zich gewoon in het Belfius Basecamp in Knokke. Net als alle andere basisspelers die aantraden tegen Kortrijk trainde hij binnen. Omstreeks de middag verliet Vanaken het oefencomplex (zie video hierboven).

Club mikt alvast op een veelvoud van de oorspronkelijke tien miljoen euro dat West Ham wil betalen. Gesterkt door de transfersommen van Openda (10) en Nsoki (12), maar ook door de 35 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen die West Ham overhad voor Onana (die finaal voor Everton koos).

Tifo

‘Bluvn Hans, ni goan’. De tifo die de Club-fans uitrolden in Jan Breydel liet weinig aan de verbeelding over. Zij willen koste wat het kost dat hun boegbeeld in Brugge blijft. “De tifo was duidelijk”, vertelde Vanaken himself er over. “Het respect van de supporters naar mij toe is even groot als mijn respect naar hen toe. Wat ze doen is fantastisch, daar zijn geen woorden voor.” Hoefkens: “De fans laten blijken hoe groot hun respect voor Hans is. Logisch na wat hij hier al bewezen heeft”, aldus de T1.

