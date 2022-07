DE DUBBEL. Tajon Buchanan en Cyle Larin, Canadezen van Club over de competitie, Champions League en het WK: “Onze droom is al uitgekomen, maar we willen meer”

Club Brugge Bezoek met privéjet levert Maldini voorlopig geen akkoord op over De Ketelaere: Milan pokert met 32 miljoen

Een goed gesprek, maar geen akkoord. Dat is de uitkomst van het onderhoud tussen Club Brugge en Milan-directeurs Paolo Maldini en Ricky Massara, die in de vooravond vanop Oostende terug naar Milaan zijn gevlogen. “Hoe het ging? Goed. Er is vertrouwen. Of we een deal gaan sluiten? We gaan het proberen”, reageerde Maldini bij terugkomst in Italië. De komende dagen moet blijken of de Rossoneri de nodige inspanning willen leveren om Charles De Ketelaere binnen te halen. Milan hoopt tegen zaterdag duidelijkheid te hebben.

