De deal is helemaal rond: Rode Duivel Dedryck Boyata (31) tekent tot 2025 bij Club Brugge

Dat Boyata in Berlijn niet meer in de plannen van coach Schwarz paste, werd pijnlijk duidelijk toen hij niet meer werd opgenomen in de selectie van de laatste competitiematchen. Te belastend voor de loonlast van de Duitse club, werd geoordeeld in Berlijn. Bizar, want vorig seizoen was onze landgenoot er nog aanvoerder. Hij kwam toen 23 keer in actie voor Hertha, dat zich via barrages op het nippertje wist te redden van degradatie.