De blitzcarrière van Vincent Mannaert: van vreemde eend in de bijt in jeugd van Anderlecht tot euromiljonair

Club Brugge Bondspar­ket wil Noa Lang schorsen na omstreden gezangen, Club reageert: “Geen enkele antisemiti­sche ondertoon”

21 mei De 17e landstitel van Club werd door de spelers stevig gevierd bij aankomst in Brugge. Ze doken een uitzinnige massa supporters in en feestten erop los. Zo ook Noa Lang, die zich helemaal onderdompelde in het feestgedruis en samen met de fans een lied zong dat weinig aan de verbeelding overlaat. Het bondsparket wil de Nederlander schorsen en onderzoekt hoe dat mogelijk is.