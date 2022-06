Dan toch geen Andy Carroll op Jan Breydel: Club Brugge stuurt spits (zoals verwacht) door

De kans was klein...en is nu helemaal van de baan. Blauw-zwart gunde de in Brugge aangeboden Andy Carroll fysieke en medische tests, maar die werden deze voormiddag na een overleg als onvoldoende beschouwd. De ex-aanvaller van Liverpool en Newcastle werd bijgevolg doorgestuurd - Carroll moet zijn zoektocht naar een nieuwe club voortzetten.

Blauw-zwart wil intussen de deal met Stoke-aanvaller Benik Afobe (28) afronden en hoopt ook zo snel mogelijk een centrale middenvelder in te lijven. In de ideale wereld vertrekken beiden mee op stage begin juli, wanneer ook de internationals aansluiten in Wageningen. Morgen oefent Club een eerste keer. Vormer en co spelen dan om 15.30 uur in het Belfius Basecamp tegen amateurclub Thes Sport.